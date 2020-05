Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 17.20 MARCO CILUFFO

BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

SITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO

LUNGHE CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI IN CARREGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E COLOMBO AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO

IN INTERNA SEMPRE CODE TRA LAURENTINA E PONTINA

MENTRE SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA IN USCITA ALTEZZA TOR CERVARA

RALLENTAMENTI PER CANTIERI ATTIVI SULLA ARDEATINA TRA RACCORDO E VIA DI TORRICOLA NEI DUE SENSI

SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA SEMPRE NELLE DUE

MENTRE QUESTA SERA DALLE ORE 21 ALLE ORE 5 DI DOMANI CHIUSO CASELLO DI COLLEFERRO PER IL TRAFFICO DA E PER ROMA. I CONSIGLIA DI USCIRE AL CASELLO VALMONTONE

RICORDIAMO CHE DALLE 17:30 ALLE 19:30 A OSTIA POSSIBILI DIFFICOLTà ALLA CIRCOLAZIONE E CHIUSURE TEMPORANEE DI ALCUNE STRADE

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

SU VIA DELLE BALENIERE ALTEZZA VIA DELLE ANTILLE

SARÀ CHIUSA LA FERMATA “LIDO NORD” DELLA ROMA-LIDO.

UTILIZZARE LA STAZIONE LIDO CENTRO.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral