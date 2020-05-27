Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 17.35 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL RACCORDO
IN CARREGIATA ESTERNA SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E COLOMBO
TRAFFICO RALLENTATO
SULLA TIBURTINA TRA RACCORDO E SETTEVILLE NEI DUE SENSI
ANCHE SULLA NOMENTANA TRA RACCORDO E TOR LUPARE SEMPRE NEI DUE SENSI
CI SONO CODE PER LAVORI
SULLA ARDEATINA TRA RACCORDO E VIA DI TORRICOLA
E SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA
PRESTARE ATTENZIONE
A OSTIA PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE POSSIBILI DIFFICOLTA’ ALLA CIRCOLAZIONE E CHIUSURE TEMPORANEE DI ALCUNE STRADE FINO ALLE 19:30 SU VIA DELLE BALENIERE ALTEZZA VIA DELLE ANTILLE
CHIUSA LA FERMATA “LIDO NORD” DELLA ROMA-LIDO.
UTILIZZARE LA STAZIONE LIDO CENTRO.
E CHIUDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19,
RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral