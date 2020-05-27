Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 17:45

di - 27 Maggio 2020 - 17:45

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 17.35 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

    INIZIAMO DAL RACCORDO
    IN CARREGIATA ESTERNA SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E COLOMBO
    TRAFFICO RALLENTATO
    SULLA TIBURTINA TRA RACCORDO E SETTEVILLE NEI DUE SENSI
    ANCHE SULLA NOMENTANA TRA RACCORDO E TOR LUPARE SEMPRE NEI DUE SENSI
    CI SONO CODE PER LAVORI
    SULLA ARDEATINA TRA RACCORDO E VIA DI TORRICOLA
    E SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA
    PRESTARE ATTENZIONE
    A OSTIA PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE POSSIBILI DIFFICOLTA’ ALLA CIRCOLAZIONE E CHIUSURE TEMPORANEE DI ALCUNE STRADE FINO ALLE 19:30 SU VIA DELLE BALENIERE ALTEZZA VIA DELLE ANTILLE  
    CHIUSA LA FERMATA “LIDO NORD” DELLA ROMA-LIDO.
    UTILIZZARE LA STAZIONE LIDO CENTRO.
    E CHIUDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19,
    RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home