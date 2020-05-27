Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 18.05 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DALL’ A24 ROMA TERAMO CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA RACCORDO E BARRIERA ROMAEST IN USCITA
PASSIAMO SUL RACCORDO
SI RALLENTA IN CARREGIATA ESTERNA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E COLOMBO
SI RALLENTA ANCHE
SULLA TIBURTINA TRA RACCORDO E SETTEVILLE NEI DUE SENSI
ANCHE SULLA NOMENTANA TRA RACCORDO E TOR LUPARA SEMPRE NEI DUE SENSI
MENTRE CI SONO CODE PER LAVORI
SULLA ARDEATINA TRA RACCORDO E VIA DI TORRICOLA
E SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA . PRESTARE ATTENZIONE
CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ A SUD DELLA CAPITALE
SULLA NETTUNENSE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE ALTEZZA LAVINIO INCROCIO CON VIA DEL CINEMA
TRASPORTO PUBBLICO
A OSTIA PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA LA FERMATA “LIDO NORD” DELLA ROMA-LIDO. UTILIZZARE LA STAZIONE LIDO CENTRO.
E RICORDIAMO CHE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19,
A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral