Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 18:15

INIZIAMO DALL’ A24 ROMA TERAMO CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA RACCORDO E BARRIERA ROMAEST IN USCITA

PASSIAMO SUL RACCORDO

SI RALLENTA IN CARREGIATA ESTERNA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E COLOMBO

SI RALLENTA ANCHE

SULLA TIBURTINA TRA RACCORDO E SETTEVILLE NEI DUE SENSI

ANCHE SULLA NOMENTANA TRA RACCORDO E TOR LUPARA SEMPRE NEI DUE SENSI

MENTRE CI SONO CODE PER LAVORI

SULLA ARDEATINA TRA RACCORDO E VIA DI TORRICOLA

E SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA . PRESTARE ATTENZIONE

CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ A SUD DELLA CAPITALE

SULLA NETTUNENSE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE ALTEZZA LAVINIO INCROCIO CON VIA DEL CINEMA

TRASPORTO PUBBLICO

A OSTIA PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA LA FERMATA “LIDO NORD” DELLA ROMA-LIDO. UTILIZZARE LA STAZIONE LIDO CENTRO.

E RICORDIAMO CHE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19,

A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

