Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 18:15

di - 27 Maggio 2020 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 18.05 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

    INIZIAMO DALL’ A24 ROMA TERAMO CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA RACCORDO E BARRIERA ROMAEST IN USCITA
    PASSIAMO SUL RACCORDO
    SI RALLENTA IN CARREGIATA ESTERNA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E COLOMBO
    SI RALLENTA ANCHE
    SULLA TIBURTINA TRA RACCORDO E SETTEVILLE NEI DUE SENSI
    ANCHE SULLA NOMENTANA TRA RACCORDO E TOR LUPARA SEMPRE NEI DUE SENSI
    MENTRE CI SONO CODE PER LAVORI
    SULLA ARDEATINA TRA RACCORDO E VIA DI TORRICOLA
    E SULLA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA . PRESTARE ATTENZIONE
    CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ A SUD DELLA CAPITALE
    SULLA NETTUNENSE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE ALTEZZA LAVINIO INCROCIO CON VIA DEL CINEMA
    TRASPORTO PUBBLICO
    A OSTIA PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA LA FERMATA “LIDO NORD” DELLA ROMA-LIDO. UTILIZZARE LA STAZIONE LIDO CENTRO.
    E RICORDIAMO CHE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19,
    A TUTTI I CITTADINI L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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