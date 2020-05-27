Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 18.35 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO SULLA A24 ROMA TERAMO PERMANGONO RALLENTAMENTI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA RACCORDO E BARRIERA ROMAEST IN USCITA DALLA CAPITALE
PASSIAMO SUL RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE è AL MOMENTO REGOLARE E SCORREVOLE
QUALCHE RALLENTAMENTO
SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
SULLA TIBURTINA TRA RACCORDO E SETTEVILLE
SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO
ANCHE SULLA NOMENTANA TRA RACCORDO E TOR LUPARA TUTTO NEI DUE SENSI
MENTRE CI SONO CODE PER LAVORI
SULLA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
TRASPORTO PUBBLICO
PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE A OSTIA FINO ALLE ORE 19:30
CHIUSA LA FERMATA “LIDO NORD” DELLA ROMA-LIDO UTILIZZARE LA STAZIONE LIDO CENTRO
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral