Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 19.05 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AL MOMENTO IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI CONSOLARI
C’è QUALCHE RALLENTAMENTO
SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
SULLA TIBURTINA TRA RACCORDO E SETTEVILLE
SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO
MENTRE CI SONO CODE PER LAVORI
SULLA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
TRASPORTO PUBBLICO
PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE A OSTIA FINO ALLE ORE 19:30
CHIUSA LA FERMATA “LIDO NORD” DELLA ROMA-LIDO UTILIZZARE LA STAZIONE LIDO CENTRO
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral