Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 19:45

di - 27 Maggio 2020 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 19.35 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

    AL MOMENTO IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI CONSOLARI
    C’è QUALCHE RALLENTAMENTO
    SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
    SULLA TIBURTINA TRA RACCORDO E SETTEVILLE
    SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO
    MENTRE CI SONO CODE PER LAVORI
    SULLA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
    TRASPORTO PUBBLICO
    PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE A OSTIA FINO ALLE ORE 19:30
    CHIUSA LA FERMATA “LIDO NORD” DELLA ROMA-LIDO UTILIZZARE LA STAZIONE LIDO CENTRO
    INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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