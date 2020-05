Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 19.35 MARCO CILUFFO

BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

AL MOMENTO IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI CONSOLARI

C’è QUALCHE RALLENTAMENTO

SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE

SULLA TIBURTINA TRA RACCORDO E SETTEVILLE

SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO

MENTRE CI SONO CODE PER LAVORI

SULLA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

TRASPORTO PUBBLICO

PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE A OSTIA FINO ALLE ORE 19:30

CHIUSA LA FERMATA “LIDO NORD” DELLA ROMA-LIDO UTILIZZARE LA STAZIONE LIDO CENTRO

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral