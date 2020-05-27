Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 20:20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E CONSOLARI OGGI
AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO
SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA NEI DUE SENSI
MENTRE PERMANGONO CODE PER LAVORI
SULLA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
TRASPORTO PUBBLICO
ROMA LIDO TORNATA REGOLARE E RICORDIAMO CHE ALLE ORE 21 LA METRO B SARA’ SOSPESA E SOSTITUITA DAL SERVIZIO BUS NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA
STESSA SITUAZIONE SULLA METRO C LA TRATTA SAN GIOVANNI MALATESTA
RICORDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
PER OGGI È TUTTO, APPUNTAMENTO A DOMANI CON ASTRAL INFOMOBILITA
Servizio fornito da Astral