Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 20:30

NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E CONSOLARI OGGI

AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO

SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA NEI DUE SENSI

MENTRE PERMANGONO CODE PER LAVORI

SULLA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

TRASPORTO PUBBLICO

ROMA LIDO TORNATA REGOLARE E RICORDIAMO CHE ALLE ORE 21 LA METRO B SARA’ SOSPESA E SOSTITUITA DAL SERVIZIO BUS NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA

STESSA SITUAZIONE SULLA METRO C LA TRATTA SAN GIOVANNI MALATESTA

RICORDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

