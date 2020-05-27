Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2020 ore 20:30

di - 27 Maggio 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2020 ORE 20:20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

    NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E CONSOLARI OGGI 
    AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO
    SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA NEI DUE SENSI
    MENTRE PERMANGONO CODE PER LAVORI
    SULLA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
    TRASPORTO PUBBLICO
    ROMA LIDO TORNATA REGOLARE E RICORDIAMO CHE ALLE ORE 21 LA METRO B SARA’ SOSPESA E SOSTITUITA DAL SERVIZIO BUS NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA
    STESSA SITUAZIONE SULLA METRO C LA TRATTA SAN GIOVANNI MALATESTA
    RICORDIAMO IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    PER OGGI È TUTTO, APPUNTAMENTO A DOMANI CON ASTRAL INFOMOBILITA
    Servizio fornito da Astral

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