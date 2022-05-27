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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 09:45

di - 27 Maggio 2022 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2022 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA ROMA-TARQUINIA RIMOSSA L’AUTO RIBALTATA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA FREGENE E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO, IN DIREZIONE ROMA, LA VIABILITA’ E’ STATA RIPRISTINATA
    ANDIAMO ORA SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA, PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE DUE VETTURE, SIAMO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, CODE IN DIREZIONE ROMA IL TRAFFICO DEFLUISCE SULLA SORPASSO
    SUL RACCORDO ANULARE TERMINATI I LAVORI DI SFALCIO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AURELIA, TRA LE USCITE TRIONFALE E PESCACCIO, IN ESTERNA LA CIRCOALZIOE E’ SCORREVOLE, AL MOMENTO
    PROSEGUIAMO IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA POI RALLENTAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA E APPIA, PONTINA E VIA DEL MARE
    PO CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA
    ULTIMA NOTTE DI CHIUSURE SULLA STATALE PONTINA, IN DIREZIONE ROMA, DALLE 21.00 ALLE 06.00, TRA TOR DE’ CENCI E SPINACETO E TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL PORZIANO, SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO
    AL MOMENTO CODE DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO, IN DIREZIONE ROMA
    IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI, ANCORA CHIUSA LA STAZIONE LIBIA SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA
    INOLTRE, SULLA LINEA C DEL METRO LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA INTERROTTA, E’ STATA RIATTIVATA, IL SERVIZIOSUBISCE FORTI RITARDI
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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