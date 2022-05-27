Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2022 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERMANGONO I DISAGI SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA, PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE DUE VETTURE, SIAMO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, CODE IN DIREZIONE ROMA IL TRAFFICO DEFLUISCE SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO
SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN INTERNA, PIU’ AVANTI RALLETNAMENTI TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO
MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
IN AUMENTO LE CODE SULLA STATALE PONTINA PER LAVORI
CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
RICORDIAMO SEMPRE SULLA PONTINA L’ULTIMA NOTTE DI CHIUSURE IN DIREZIONE ROMA, DALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALLE 06.00 DI MANI MATTINA, TRA TOR DE’ CENCI E SPINACETO E TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL PORZIANO, SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO
PER TRAFFICO ANCORA DISAGI SULLA CASSIA
RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI
CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DA VIA TIBERINA A VIA TUSCIA
ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE, TUTTO VERSOIL CENTRO
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI, ANCORA CHIUSA LA STAZIONE LIBIA SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral