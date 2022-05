Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2022 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

PERMANGONO I DISAGI SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA, PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE DUE VETTURE, SIAMO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, CODE IN DIREZIONE ROMA IL TRAFFICO DEFLUISCE SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO

SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN INTERNA, PIU’ AVANTI RALLETNAMENTI TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO

MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

IN AUMENTO LE CODE SULLA STATALE PONTINA PER LAVORI

CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

RICORDIAMO SEMPRE SULLA PONTINA L’ULTIMA NOTTE DI CHIUSURE IN DIREZIONE ROMA, DALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALLE 06.00 DI MANI MATTINA, TRA TOR DE’ CENCI E SPINACETO E TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL PORZIANO, SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

PER TRAFFICO ANCORA DISAGI SULLA CASSIA

RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI

CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DA VIA TIBERINA A VIA TUSCIA

ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE, TUTTO VERSOIL CENTRO

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI, ANCORA CHIUSA LA STAZIONE LIBIA SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA

DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO

