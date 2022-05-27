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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 10:30

di - 27 Maggio 2022 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2022 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PERMANGONO I DISAGI SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA, PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE DUE VETTURE, SIAMO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, CODE IN DIREZIONE ROMA IL TRAFFICO DEFLUISCE SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO
    SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN INTERNA, PIU’ AVANTI RALLETNAMENTI TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO
    MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    IN AUMENTO LE CODE SULLA STATALE PONTINA PER LAVORI
    CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    RICORDIAMO SEMPRE SULLA PONTINA L’ULTIMA NOTTE DI CHIUSURE IN DIREZIONE ROMA, DALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALLE 06.00 DI MANI MATTINA, TRA TOR DE’ CENCI E SPINACETO E TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL PORZIANO, SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO
    PER TRAFFICO ANCORA DISAGI SULLA CASSIA
    RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI
    CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DA VIA TIBERINA A VIA TUSCIA
    ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE, TUTTO VERSOIL CENTRO
    INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI, ANCORA CHIUSA LA STAZIONE LIBIA SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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