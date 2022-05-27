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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 11:30

di - 27 Maggio 2022 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2022 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA, RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE ROMA LA VIABILITA’ E’ STATA COMPLETAMENTE RIPRISTINATA
    SULLA A24 PER UN VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO CODE TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI, IN DIREZIONE TERAMO
    CODE SUL RACCORDO ANULARE MA PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    SULLA STATALE PONTINA PER LAVORI
    CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    RICORDIAMO CHE, SEMPRE SULLA PONTINA L’ULTIMA NOTTE DI CHIUSURE IN DIREZIONE ROMA, DALLE 21.00 DI QUESTA SERA ALLE 06.00 DI MANI MATTINA, TRA TOR DE’ CENCI E SPINACETO E TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL PORZIANO, SONO ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO
    RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA VIA TEVERINA E IL RACCORDO
    SULLA NOMENTANA SI RALLENTA IN LOCALITA’ TOR LUPARA TUTTO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE/CENTRO
    INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    SULLA LINEA A DEL METRO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA
    SULLA LINEA B/B1 PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI, ANCORA CHIUSA LA STAZIONE LIBIA
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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