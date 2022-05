Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2022 ORE 15.20 ERICA TERENZI

SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA IN PROSSIMITA’ DEL KM 12; CONSEGUENTI CODE TRA BOCCEA E CASSIA.

E PROSEGUENDO SEMPRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA-L’AQUILA.

CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA ESTRENA: FILE PER INCIDENTE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LO SVINCOLO PER LA VIA APPIA.

E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE

