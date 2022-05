Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2022 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 27 MAGGIO 2022 ORE 18.35 ERICA TERENZI

BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 ROMA-NAPOLI ANCORA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.

E PROSEGUENDO SEMPRE SULLA A1 FILE PER INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI VERSO NAPOLI.

PER IL TRAFFICO INTENSO, SI STA IN CODA SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIALE LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE DI OSTIA ANTICA.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO PER LA A24 ROMA-L’AQUILA.

IN CARREGGIATA ESTERNA: FILE TRA PONTINA E TUSCOLANA

INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA.

DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral