Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA SALARIA E CASSIA, E, AVANTI, TRA A91 E APPIA;
PERMANE TRAFFICO RALLENTATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
CODE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR;
SULLA VIA PONTINA CODE TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE APRILIA E, AVANTI, RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA LAURENTINA E VIA VALLELATA SEMPRE IN DIREZIONE APRILIA;
ANCORA CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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