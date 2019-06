Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA;

PERMANGONO INVECE CODE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA;

SULLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI.

DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

