Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA;
PERMANGONO INVECE CODE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA;
SULLA PRENESTINA SI RALLENTA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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