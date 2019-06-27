Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA PRENESTINA LEGGERO TRAFFICO TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI;
MENTRE TROVIAMO TRAFFICO PIU’ SOSTENUTO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA E, PROSEGUENDO, TRA CAMPOVERDE E BORGO MONTELLO ANCORA UNA VOLTA IN DIREZIONE LATINA;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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