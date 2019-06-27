Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA ROMA TERAMO
PERCORRENDO LA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI
SULLA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA FERRIERE DI NETTUNO IN DIREZIONE LATINA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA A CAMPO ASCOLANO ALL’ALTEZZA DI VIA ARNO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA CASSIA BIS VEIENTANA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO A CASTEL DE CEVERI ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE VITERBO
IN VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral