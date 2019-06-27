Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ROMA TERAMO
PERCORRENDO LA A1 ROMA – NAPOLI INCIDENTE RIMOSSO AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SANT’ALESSANDRO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA TRA SETTEVILLE E L’ALBUCCIONE NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA CASILINA SI RALLENTA A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA A CAMPO ASCOLANO ALL’ALTEZZA DI VIA ARNO NELLE DUE DIREZIONI
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