Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA
PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA VILLARBASSE E VIA TRAGLIATELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA VIALE TRE DENARI E PALIDORO NELLE DUE DIREZIONI
AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA TOSATO E VIA LA SPEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
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