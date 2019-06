Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ROMA TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA

PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA VILLARBASSE E VIA TRAGLIATELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI TRA VIALE TRE DENARI E PALIDORO NELLE DUE DIREZIONI

AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA TOSATO E VIA LA SPEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI

