Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO CON CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA BARRIERA DI ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI;
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, ANCHE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA BUFALOTTA FINO ALLA TUSCOLANA, PROSEGUENDO TRA PISANA E TRIONFALE; LUNGHE CODE ANCHE IN ESTERNA, TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA;
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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