Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER INCIDENTE TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
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