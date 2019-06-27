Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA ROMA SUD IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME RALLENTAMENTI TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL AERONAUTICA IN DIREZIONE TIVOLI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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