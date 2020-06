Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2020 ORE 07:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE E SCORREVOLE

CI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA NEI DUE SENSI

ALTRI RALLENTAMENTI SULL ASALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NELLE DUE

TRASPORTO PUBBLICO FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO TRAFFICO RALLENTATO PER UN GUASTO ALLA LINEA A CAPUA. RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

E RICORDIAMO ROMA SERVIZIO METRO RIPRISTINATO L’ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA: NELLE NOTTI VENERDÌ/SABATO E SABATO/DOMENICA LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA SARANNO ALLE ORE 1.30

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral