Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2020 ore 08:30

INIZIAMO SULLA VIA DEI MONTI LEPINI DOVE SI STA IN CODE NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCIDENTE SIAMO ALTEZZA LOCALITA PROSSEDI

SEMPRE PER UN INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE SULL AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI

CI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO E SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA TUTTO NELLE DUE

E RICORDIAMO ROMA SERVIZIO METRO RIPRISTINATO L’ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA: NELLE NOTTI VENERDÌ/SABATO E SABATO/DOMENICA LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA SARANNO ALLE ORE 1.30

MENTRE SONO SOSPESI NEL FINE SETTIMANA I LAVORI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA.

OGGI E DOMANI SERVIZIO REGOLARE FINO ALLE 01:30

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

