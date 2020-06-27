Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2020 ORE 09:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
UN AGGIORNAMENTO SULLA REGIONALE VIA DEI MONTI LEPINI
STRADA CHIUSA E PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SIAMO TRA LE LOCALITA’ GIULIANO DI ROMA E PROSSEDI IN USCITA DAL CENTRO URBANO DI FROSINONE
SCENDENDO A LATINA CI SONO CODE IN LOCALITA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO VERSO TERRACINA
MENTRE SALENDO VERSO LA CAPITALE SI RALLENTA SUL LITORALE ROMANO NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA IN USCITA DALLA CAPITALE DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA
SUL RACCORDO SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E PONTINA MENTRE SI RALLENTA IN INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA
E RICORDIAMO ROMA SERVIZIO METRO RIPRISTINATO L’ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA: NELLE NOTTI VENERDÌ/SABATO E SABATO/DOMENICA LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA SARANNO ALLE ORE 1.30
MENTRE SONO SOSPESI NEL FINE SETTIMANA I LAVORI NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA.
OGGI E DOMANI SERVIZIO REGOLARE FINO ALLE 01:30
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral