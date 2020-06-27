Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2020 ORE 10:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
UN AGGIORNAMENTO SU VIA DEI MONTI LEPINI
TRAFFICO INTENSO ALTEZZA PROSSEDI è ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE CHE HA GENERATO CODE DA VALLE FIORETTA FINO A PROSSEDI, VERSO PRIVERNO
MENTRE SALENDO VERSO LA CAPITALE SI RALLENTA SUL LITORALE ROMANO NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
SUL RACCORDO SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA, MENTRE SI RALLENTA IN INTERNA TRA APPIA E PONTINA
SEMPRE SULLA PONTINA SI STA IN CODA IN USCITA DAL RACCORDO FINO A CASTEL ROMANO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA RACCORDO E MALAGROTTA
E CHIUDIAMO SULLA SALARIA CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA è ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO PRESTARE ATTENZIONE
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
RIPRISTINATO L’ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA NELLE NOTTI VENERDÌ/SABATO E SABATO/DOME NICA LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA SARANNO ALLE ORE 1.30
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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