Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2020 ORE 13:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
TRAFFICO REGOLARE E SCORREVOLE SUL RACCORDO
PERMANGONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA
STESSA SITUAZIONE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
ALTA VELOCITA NAPOLI ROMA RIMANE RALLENTATA PER UN GUASTO AD AVERSA CHE PROVOCA RALLENTAMENTI PER I TRENI IN VIAGGIO DI CIRCA 30 MINUTI
MENTRE SULLA ROMA LIDO PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE OGGI E DOMANI SERVIZIO INTERROTTO DALLE ORE 21:30 TRA ACILIA E COLOMBO
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ORA UN MESSAGGIO
SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral