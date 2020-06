Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2020 ORE 13:20 MARCO CILUFFO

TRAFFICO REGOLARE E SCORREVOLE SUL RACCORDO

PERMANGONO CODE A TRATTI SULLA PONTINA DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA

STESSA SITUAZIONE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

ALTA VELOCITA NAPOLI ROMA RIMANE RALLENTATA PER UN GUASTO AD AVERSA CHE PROVOCA RALLENTAMENTI PER I TRENI IN VIAGGIO DI CIRCA 30 MINUTI

MENTRE SULLA ROMA LIDO PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE OGGI E DOMANI SERVIZIO INTERROTTO DALLE ORE 21:30 TRA ACILIA E COLOMBO

PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

