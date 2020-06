Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2020 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

AD ECCEZIONE DELLA VIA LITORANEA DOVE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI

SI SEGNALA INOLTRE LA CHIUSURA DI VIA DELLA STORTA A CAUSA DI UN INCENDIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA ROMA LIDO PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE OGGI E DOMANI IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO A PARTIRE DALLE ORE 21:30 TRA ACILIA E COLOMBO

E PROPRIO PER QUANTO RIGUARDA I MEZZI PUBBLICI, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE E’ D’OBBLIGO INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

