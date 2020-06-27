Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2020 ore 16:30

di - 27 Giugno 2020 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2020 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
    TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
    AD ECCEZIONE DELLA VIA LITORANEA DOVE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI
    SI SEGNALA INOLTRE LA CHIUSURA DI VIA DELLA STORTA A CAUSA DI UN INCENDIO.
    PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA ROMA LIDO PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE OGGI E DOMANI IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO A PARTIRE DALLE ORE 21:30 TRA ACILIA E COLOMBO
    E PROPRIO PER QUANTO RIGUARDA I MEZZI PUBBLICI, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE E’ D’OBBLIGO INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO E’ TUTTO. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ. ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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