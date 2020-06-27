Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2020 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE,
AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
RESTA CHIUSA, VIA DELLA STORTA IN SEGUITO AD UN INCENDIO. AL MOMENTO SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. LE LINEE BUS DI ZONA SONO STATE DEVIATE. RIPERCUSSIONI SU VIA CASSIA E VIA BRACCIANENSE, CON CODE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA LITORANEA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PROSEGUENDO VERSO LA CAPITALE, SI PROCEDE A RILENTO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA ROMA LIDO PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE OGGI E DOMANI IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO A PARTIRE DALLE ORE 21:30 TRA ACILIA E COLOMBO
E PROPRIO PER QUANTO RIGUARDA I MEZZI PUBBLICI, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE E’ D’OBBLIGO INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ. ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral