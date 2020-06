Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2020 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI

IN APERTURA LA SITUAZIONE SU VIA DELLA STORTA. LA STRADA E’ STATA RIAPERTA IN SEGUITO AD UN INCENDIO, CHE AL MOMENTO SI E’ SPOSTATO SU VIA BRACCIANESE. LA VIA INFATTI E’ STATA CHIUSA IN DIREZIONE ROMA.

IL TRAFFICO PROVENIENTE DA OLGIATA E DIRETTO VERSO LA CAPITALE VIENE DEVIATO A CERQUETTA.

CIRCOLAZIONE REGOLARE PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO VITERBO

PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IN QUESTE ORE IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE

AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE

QUALCHE DISAGIO SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CON CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA LITORANEA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

DA OGGI, È STATA RIATTIVATA LA LINEA 068 CHE COLLEGA LA STAZIONE DI ACILIA ALLE SPIAGGE DELLA VIA LITORANEA, FINO A TORVAIANICA/CAMPO ASCOLANO CON FERMATA ALLA STAZIONE COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO

A PROPOSITO DELLA ROMA LIDO, PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE OGGI E DOMANI IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO A PARTIRE DALLE ORE 21:30 TRA ACILIA E COLOMBO

PER QUANTO RIGUARDA I MEZZI PUBBLICI, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE E’ D’OBBLIGO INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

