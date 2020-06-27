Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2020 ORE 19:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
APRIAMO CON LA SITUAZIONE SU VIA BRACCIANESE, AL MOMENTO CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCENDIO.
PRESENTI DEVIAZIONI SUL POSTO
PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE
AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
PERMANGONO INVECE DISAGI SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CON CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA SI RALLENTA IN DIREZIONE ROMA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
ANCORA RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULL’AURELIA SI STA IN FILA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, VERSO LA CAPITALE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
DA OGGI, È STATA RIATTIVATA LA LINEA 068 CHE COLLEGA LA STAZIONE DI ACILIA ALLE SPIAGGE DELLA VIA LITORANEA, FINO A TORVAIANICA/CAMPO ASCOLANO CON FERMATA ALLA STAZIONE COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO
A PROPOSITO DELLA ROMA LIDO, PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE OGGI E DOMANI IL SERVIZIO SARA’ INTERROTTO A PARTIRE DALLE ORE 21:30 TRA ACILIA E COLOMBO
E PROPRIO PER QUANTO RIGUARDA I MEZZI PUBBLICI, VISTA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE E’ D’OBBLIGO INDOSSARE LA MASCHERINA E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER OGGI E’ TUTTO. A DOMANI CON I NUOVI APPUNTAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ. VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral