Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2021 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2021 ORE 08:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPOSTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE A ROMA LE LINEE S NON SARANNO ATTIVE NEL GIORNO DI MARTEDI’ 29 GIUGNO E DAL 1 LUGLIO.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, SEGNALIAMO CHE SULLA A24 ROMA-TERAMO A PARTIRE DA DOMANI, 28 GIUGNO, PRENDERANNO IL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA BARRIERA ROMA EST E TORNINPARTE. PREVISTE PERTANTO FINO AL 4 LUGLIO, MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA. PRESTARE ATTENZIONE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral