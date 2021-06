Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2021 ore 10:30

VIABILITÀ SPOSTAMENTI DEL 27 GIUGNO 2021 ORE 09:50

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ACOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, INFORMAZIONI UTILI PER CHI È IN VIAGGIO VERSO LE LOCALITA’ MARITTIME DEL TERRITORIO.

SULLA VIA AURELIA PERMANE TRAFFICO INTENSO CON CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.

SI STA POI IN CODA PER UN INCIDENTE SU VIALE ROSPIGHI, IN LOCALITA’ MACCARESE, LUNGO TUTTO IL TRATTO FINO ALL’INCROCIO CON VIALE MARIA.

TRAFFICO CONGESTIONATO POI SU VIA DEL FONTANILE DI MEZZALUNA E VIA DELLA MURATELLA NUOVA SEMPRE A MACCARESE.

SPOSTIAMOCI PIÙ A SUD, ANDIAMO IN TERRITORIO PONTINO, SULLA STRADA PROVINCIALE 104B VIA DI PRATICA, DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO TRA VIA DI CASTEL ROMANO E IL CASALE DI CAPOCOTTA VERSO LA LITORANEA;

QUALCHE RALLENTAMENTO INFINE SULLA LITORANEA STESSA, TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI.

