Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2021 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA VIABILITA’ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA PREVALENTEMENTE SCORREVOLE, AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E APPIA.
TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTAMENTO SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, SEGNALIAMO CHE SULLA A24 ROMA-TERAMO A PARTIRE DA DOMANI, 28 GIUGNO, PRENDERANNO IL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA BARRIERA ROMA EST E TORNINPARTE. PREVISTE PERTANTO FINO AL 4 LUGLIO, MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA. PRESTARE ATTENZIONE
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral