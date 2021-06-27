Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2021 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2021 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO
APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE ANCORA A CAUSA DI UN INCENDIO SI STA IN CODA PER DUE KM IN DIREZIONE ROMA TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE. AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
PER TRAFFICO FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
SULLA VIA PONTINA CODE IN DIREZIONE ROMA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
ANCORA FORTEMENTE TRAFFICATA LA VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA VIA NETTUNENSE SI STA IN FILA NEI PRESSI DI APRILIA VERSO LA CAPITALE
CHIUDIAMO COL TRASPORTO FERROVIARIO
PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, LA TERMINI CENTOCELLE SARA’ INTERROTTA FINO ALLE 13 DEL 30 GIUGNO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA FLAVIA DONDOLINI
E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral