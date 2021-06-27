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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2021 ore 19:00

di - 27 Giugno 2021 - 19:00

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    VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2021 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO
    APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE ANCORA A CAUSA DI UN INCENDIO SI STA IN CODA PER DUE KM IN DIREZIONE ROMA TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE. AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
    PER TRAFFICO FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
    SULLA VIA PONTINA CODE IN DIREZIONE ROMA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
    ANCORA FORTEMENTE TRAFFICATA LA VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE SULLA VIA NETTUNENSE SI STA IN FILA NEI PRESSI DI APRILIA VERSO LA CAPITALE
    CHIUDIAMO COL TRASPORTO FERROVIARIO
    PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, LA TERMINI CENTOCELLE SARA’ INTERROTTA FINO ALLE 13 DEL 30 GIUGNO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
    DA FLAVIA DONDOLINI
    E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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