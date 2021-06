Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2021 ore 19:00

VIABILITÀ DEL 27 GIUGNO 2021 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO

APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE ANCORA A CAUSA DI UN INCENDIO SI STA IN CODA PER DUE KM IN DIREZIONE ROMA TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE. AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. E’ IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

PER TRAFFICO FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA VIA PONTINA CODE IN DIREZIONE ROMA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

ANCORA FORTEMENTE TRAFFICATA LA VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA VIA NETTUNENSE SI STA IN FILA NEI PRESSI DI APRILIA VERSO LA CAPITALE

CHIUDIAMO COL TRASPORTO FERROVIARIO

PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, LA TERMINI CENTOCELLE SARA’ INTERROTTA FINO ALLE 13 DEL 30 GIUGNO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

DA FLAVIA DONDOLINI

E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral