Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 07:30

TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTA LA RETE STRADALE NELLA REGIONE LAZIO

AD ECCEZIONE DELL’A1 ROMA NAPOLI, DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE, ORA RIMOSSO, TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA COINVOLTI UN AUTO E UN MEZZO PESANTE.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

FINO A DOMANI, LA LINEA TRAM 8, VIENE ESERCITATA CON VETTURE BUS-CIRCOLARE: CASALETTO-PIAZZA VENEZIA

PER I CANTIERI IN LAVORAZIONE SEGNIALIAMO LA CHIUSURA SULL’A24 ROMA TERAMO DEGLI SVINCOLI DI ENTRATA E USCITA PER TORNIMPARTE NELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE ROMA FINO AL 30 NOVEMBRE

