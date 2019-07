Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 27 LUGLIO 2019 ORE 08.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

DEI PRIMI RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO VERSO OSTIA E SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA

IN PROVINCIA DI LATINA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA REGIONALE FLACCA TRA SPERLONGA E GAETA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI REGISTRANO CODE INVECE NELLA ZONA DI FORMIA SULLA VARIANTE DELL’APPIA TRA SANTACROCE E SAN PIETRO VERSO FORMIA, QUI INVECE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE SULL’APPIA E SULLA FLACCA TRA LA VARIANTE DELL’APPIA E IL PORTO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

FINO A DOMANI, LA LINEA TRAM 8, PER LAVORI, VIENE SOSTITUITA CON VETTURE BUS-CIRCOLARI NEL TRATTO CASALETTO-PIAZZA VENEZIA

PER I CANTIERI IN LAVORAZIONE SEGNIALIAMO LA CHIUSURA SULL’A24 ROMA TERAMO DEGLI SVINCOLI DI ENTRATA E USCITA PER TORNIMPARTE NELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE ROMA FINO AL 30 NOVEMBRE

INFINE INFORMIAMO CHE OGGI E’ PREVISTO UN BOLLETTINO PER ALLERTA INCENDI DI VALORE MEDIO NELLE PROVINCIE DI VITERBO E ROMA

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO

