Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 27 LUGLIO 2019 ORE 09.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA
SULLA PONTINA CODE A TRATTI VERSO POMEZIA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO
CODE ANCHE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI
SUL LITORALE NORD DI ROMA TRAFFICO SOSTENUTO SULL’AURELIA DA TORRIMPIETRA A PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA E PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE RALLENTAMENTI TRA SANTA MARINELLA E IL PORTO DI CIVITAVECCHIA
IN PROVINCIA DI LATINA FORTI RALLENTAMENTIRALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DI TERRACINA TRA IL CIRCEO E PORTO BADINO,
PIU A SUD, A FORMIA, LUNGHE CODE IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE DA VIA APPIA, VIA APPIA LATO NAPOLI E DALLA VARIANTE. CODE ANCGE SULLA FLACCA DALLA ROTATORIA IN DIREZIONE DEL PORTO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
FINO A DOMANI, LA LINEA TRAM 8, PER LAVORI, VIENE SOSTITUITA CON VETTURE BUS-CIRCOLARI NEL TRATTO CASALETTO-PIAZZA VENEZIA
PER I CANTIERI IN LAVORAZIONE SEGNIALIAMO LA CHIUSURA SULL’A24 ROMA TERAMO DEGLI SVINCOLI DI ENTRATA E USCITA PER TORNIMPARTE NELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE ROMA FINO AL 30 NOVEMBRE
INFINE INFORMIAMO CHE OGGI E’ PREVISTO UN BOLLETTINO PER ALLERTA INCENDI DI VALORE MEDIO NELLE PROVINCIE DI VITERBO E ROMA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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