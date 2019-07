Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 27 LUGLIO 2019 ORE 09.20 ALESSIO CONTI

A ROMA SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA

SULLA PONTINA CODE A TRATTI VERSO POMEZIA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO

CODE ANCHE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE

RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI

SUL LITORALE NORD DI ROMA TRAFFICO SOSTENUTO SULL’AURELIA DA TORRIMPIETRA A PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA E PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE RALLENTAMENTI TRA SANTA MARINELLA E IL PORTO DI CIVITAVECCHIA

IN PROVINCIA DI LATINA FORTI RALLENTAMENTIRALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DI TERRACINA TRA IL CIRCEO E PORTO BADINO,

PIU A SUD, A FORMIA, LUNGHE CODE IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE DA VIA APPIA, VIA APPIA LATO NAPOLI E DALLA VARIANTE. CODE ANCGE SULLA FLACCA DALLA ROTATORIA IN DIREZIONE DEL PORTO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

FINO A DOMANI, LA LINEA TRAM 8, PER LAVORI, VIENE SOSTITUITA CON VETTURE BUS-CIRCOLARI NEL TRATTO CASALETTO-PIAZZA VENEZIA

PER I CANTIERI IN LAVORAZIONE SEGNIALIAMO LA CHIUSURA SULL’A24 ROMA TERAMO DEGLI SVINCOLI DI ENTRATA E USCITA PER TORNIMPARTE NELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE ROMA FINO AL 30 NOVEMBRE

INFINE INFORMIAMO CHE OGGI E’ PREVISTO UN BOLLETTINO PER ALLERTA INCENDI DI VALORE MEDIO NELLE PROVINCIE DI VITERBO E ROMA

