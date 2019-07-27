Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 27 LUGLIO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON L’A1 ROMA NAPOLI.
A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN VEICOLO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI PONTECORVO CI SONO UN KM DI CODE IN AUMENTO IN DIREZIONE DI ROMA
NELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA, CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E PONTINA
SU QUEST’ULTIMA CODE A TRATTI VERSO POMEZIA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO
CODE ANCHE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA
CODE PER INCIDENTE AD ARDEA, SULLA LAURENTINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA VIALE DELLA CASTAGNETTA E CASALE LA FOSSA
SUL LITORALE NORD DI ROMA TRAFFICO SOSTENUTO SULL’AURELIA DA TORRIMPIETRA A PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA E PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE RALLENTAMENTI TRA SANTA MARINELLA E IL PORTO DI CIVITAVECCHIA
IN PROVINCIA DI LATINA FORTI RALLENTAMENTIRALLENTAMENTI TRA IL CIRCEO E PORTO BADINO, STESSA SITUAZIONE SULLA REGIONALE FLACCA TRA SPERLONGA, GAETA E FORMIA
QUI TRAFFICO CONGESTIONATO IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE DA VIA APPIA, VIA APPIA LATO NAPOLI E DALLA VARIANTE DELL’APPIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI. I TRENI TORNANO SUL LORO NORMALE PERCORSO, CI SONO ANCORA RITARDI FINO A 40 MINUTI
INFINE INFORMIAMO CHE OGGI E’ PREVISTO UN BOLLETTINO PER ALLERTA INCENDI DI VALORE MEDIO NELLE PROVINCIE DI VITERBO E ROMA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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