Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 27 LUGLIO 2019 ORE 10.20

APRIAMO CON L’A1 ROMA NAPOLI.

A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN VEICOLO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI PONTECORVO CI SONO UN KM DI CODE IN AUMENTO IN DIREZIONE DI ROMA

NELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA, CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E PONTINA

SU QUEST’ULTIMA CODE A TRATTI VERSO POMEZIA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO

CODE ANCHE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA

CODE PER INCIDENTE AD ARDEA, SULLA LAURENTINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA VIALE DELLA CASTAGNETTA E CASALE LA FOSSA

SUL LITORALE NORD DI ROMA TRAFFICO SOSTENUTO SULL’AURELIA DA TORRIMPIETRA A PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA E PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE RALLENTAMENTI TRA SANTA MARINELLA E IL PORTO DI CIVITAVECCHIA

IN PROVINCIA DI LATINA FORTI RALLENTAMENTIRALLENTAMENTI TRA IL CIRCEO E PORTO BADINO, STESSA SITUAZIONE SULLA REGIONALE FLACCA TRA SPERLONGA, GAETA E FORMIA

QUI TRAFFICO CONGESTIONATO IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE DA VIA APPIA, VIA APPIA LATO NAPOLI E DALLA VARIANTE DELL’APPIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTA VELOCITA’ ROMA NAPOLI. I TRENI TORNANO SUL LORO NORMALE PERCORSO, CI SONO ANCORA RITARDI FINO A 40 MINUTI

INFINE INFORMIAMO CHE OGGI E’ PREVISTO UN BOLLETTINO PER ALLERTA INCENDI DI VALORE MEDIO NELLE PROVINCIE DI VITERBO E ROMA

