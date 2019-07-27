Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 27 LUGLIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI, RIMOSSO IL VEICOLO RIBALTATO ALL’ALTEZZA DI PONTECORVO IN DIREZIONE DI ROMA TRAFFICO SCORREVOLE
A PASSO CORESE CODE SULLA DIRAMAZIONE SALARIA CODE TRA LO SVINCOLO DEL POLO INDUSTRIALE E LA SALARIA IN DIREZIONE DI RIETI
IN USCITA DA ROMA SULLA PONTINA CODE A TRATTI VERSO POMEZIA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO
CODE ANCHE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA
TRAFFICO SOSTENUTO SULL’AURELIA DA TORRIMPIETRA A PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA, PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE RALLENTAMENTI TRA SANTA SEVERA E IL PORTO DI CIVITAVECCHIA
SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI
IN PROVINCIA DI LATINA FORTI RALLENTAMENTIRALLENTAMENTI TRA IL CIRCEO E PORTO BADINO, STESSA SITUAZIONE SULLA REGIONALE FLACCA TRA SPERLONGA, GAETA E FORMIA, QUI TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE DA VIA APPIA, VIA APPIA LATO NAPOLI E DALLA VARIANTE DELL’APPIA.
INFINE INFORMIAMO CHE OGGI E’ PREVISTO UN BOLLETTINO PER ALLERTA INCENDI DI VALORE MEDIO NELLE PROVINCIE DI VITERBO E ROMA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral