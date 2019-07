Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 27 LUGLIO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A PASSO CORESE CODE SULLA DIRAMAZIONE SALARIA TRA LO SVINCOLO DEL POLO INDUSTRIALE E LA SALARIA IN DIREZIONE DI RIETI

IN USCITA DA ROMA SULLA PONTINA CODE A TRATTI VERSO POMEZIA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO

TRAFFICO SOSTENUTO SULL’AURELIA DA TORRIMPIETRA A PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA, PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE RALLENTAMENTI TRA SANTA SEVERA E IL PORTO DI CIVITAVECCHIA

SULLA LITORALE SUD DI ROMA TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI

NELLA PROVINCIA DI FROSINONE CODE SULLA MONTI LEPINI TRA L’A1 ROMA NAPOLI E VALLE FIORETTA VERSO LATINA

RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI A SORA SULLA REGIONALE VALLE DEL LIRI DA SAN DOMENICO ALL’INNESTO CON LA SORA CASSINO

IN PROVINCIA DI LATINA FORTI RALLENTAMENTI TRA IL CIRCEO E PORTO BADINO, STESSA SITUAZIONE SULLA REGIONALE FLACCA TRA SPERLONGA, GAETA E FORMIA, QUI ANCHE TRAFFICO CONGESTIONATO IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE DA VIA APPIA

INFINE INFORMIAMO CHE OGGI E’ PREVISTO UN BOLLETTINO PER ALLERTA INCENDI DI VALORE MEDIO NELLE PROVINCIE DI VITERBO E ROMA

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral