Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 13:30

TRAFFICO SOSTENUTO SULL’AURELIA TRA SANTA SEVERA E IL PORTO DI CIVITAVECCHIA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA LITORALE SUD DI ROMA TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA, NELLA ZONA CODE SULL’ARDEATINA TRA CASALE LA FOSSA E TOR SAN LORENZO VERSO ANZIO

IN PROVINCIA DI LATINA FORTI RALLENTAMENTI TRA IL CIRCEO E PORTO BADINO, STESSA SITUAZIONE SULLA REGIONALE FLACCA TRA SPERLONGA, GAETA E FORMIA, QUI ANCHE TRAFFICO CONGESTIONATO IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE DALLA VARIANTE DELL’APPIA

IN PROVINCIA DI RIETI E’ CHIUSA LA SALARIA BIS DEL TERMINILLO DA VAZIA A PIAN DE’ VALLI PER LA CORSA AUTOMOBILITICA RIETI TEMINILLO-COPPA CAROTTI. LA CHIUSURA E’ PREVISTA FINO A DOMANI SERA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO INFORMIAMO CHE LA FERROVIA ROMA LIDO VEDERE RIMODULATE LE SUE PARTENZE FINO ALLE 14.45 TUTTI I DETTAGLI SUL NOTRO ACCOUNT TWITTER E SUL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE INFORMIAMO CHE OGGI E’ PREVISTO UN BOLLETTINO PER ALLERTA INCENDI DI VALORE MEDIO NELLE PROVINCIE DI VITERBO E ROMA

