Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 27 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA SIA INTERNA CHE ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER BOCCEA;

LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON L’AUTOSTRADA A12 ROMA-TARQUINIA A TORRIMPIETRA;

SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA;

SEGNALIAMO INOLTRE SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI RIETI È CHIUSA LA SALARIA BIS DEL TERMINILLO DA VAZIA A PIAN DE’ VALLI PER LA CORSA AUTOMOBILITICA RIETI TEMINILLO-COPPA CAROTTI. LA CHIUSURA È PREVISTA FINO A DOMANI SERA, 28 LUGLIO;

INFINE INFORMIAMO CHE OGGI È PREVISTO UN BOLLETTINO PER ALLERTA INCENDI DI VALORE MEDIO NELLE PROVINCIE DI VITERBO E ROMA

Servizio fornito da Astral