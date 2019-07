Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 27 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE;

SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON L’AUTOSTRADA A12 ROMA-TARQUINIA A TORRIMPIETRA;

SI RALLENTA ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E TRIGORIA IN DIREZIONE ROMA;

SEGNALIAMO INOLTRE SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI RIETI È CHIUSA LA SALARIA BIS DEL TERMINILLO DA VAZIA A PIAN DE’ VALLI PER LA CORSA AUTOMOBILITICA RIETI TEMINILLO-COPPA CAROTTI. LA CHIUSURA È PREVISTA FINO A DOMANI SERA, 28 LUGLIO;

INFINE INFORMIAMO CHE OGGI È PREVISTO UN BOLLETTINO PER ALLERTA INCENDI DI VALORE MEDIO NELLE PROVINCIE DI VITERBO E ROMA

