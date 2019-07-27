Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 27 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE;
SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE DELLA ROMA-FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL RACCORDO
SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
SULLA LITORANEA PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI RIETI È CHIUSA LA SALARIA BIS DEL TERMINILLO DA VAZIA A PIAN DE’ VALLI PER LA CORSA AUTOMOBILISTICA RIETI TERMINILLO-COPPA CAROTTI. LA CHIUSURA È PREVISTA FINO A DOMANI SERA, 28 LUGLIO;
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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