Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2020 ORE 7.20

INIZIAMO SULLA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA SEGNALATO UN INCIDENTE SULLA CORSIA DI SORPASSO TRA LE USCITE FREGENE E ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA A CASTEL ROMANO E PIU AVANTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO TUTTO VERSO IL CENTRO

C’è TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRATA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO

SEMPRE SUL RACCORDO CI SONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA, E IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ROMA TERAMO;

SULLA STESSA ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO, TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST;

SEMPRE SULLO STESSO TRATTO RICORDIAMO CHE DA OGGI IL VIA ALLA PRIMA FASE DEI LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI CON CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA LENTA E VELOCE NEL TRATTO DA FIORENTINI A TOGLIATTI, CON CHIUSURA DEI RELATIVI SVINCOLI.

PER ENTRARE IN AUTOSTRADA SARANNO UTILIZZABILI INVECE LO SVINCOLO DI PORTONACCIO E LE RAMPE DELLA TANGENZIALE. CIRCOLAZIONE INVECE REGOLARE NELLA CARREGGIATA OPPOSTA

