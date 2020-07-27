Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2020 ORE 9.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO:
AGGIORNAMENTI SULLA A1 ROMA FIRENZE DOVE SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA PONZANO ROMANO VERSO FIRENZE
PASSIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO ROMA TERAMO SI RALLENTA IN ENTRATA TRA USCITA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA ALTEZZA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO
E RICORDIAMO CHE PER LAVORI E’ CHIUSO LO SVINCOLO DI VIA TOGLIATTI IN ENTRATA FINO AL 03 AGOSTO VERSO IL RACCORDO.
ENTRATA CONSIGLIATA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SVINCOLO DI TOR CERVARA SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO.
SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE
SULLA PONTINA SI STA IN CODA PER LAVORI ALTEZZA VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE LATINA
E SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIALE DI TOR SAN LORENZO NELLE DUE DIREZIONI
PER LAVORI PRESTARE ATTENZIONE SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO AL KM 16 è ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE RETE PARAMASSI A CURA DI ASTRALSPA
SEMPRE PER LAVORI CODE NELLE DUE SULLA VIA CASILINA TRA CEPRANO E ARCE
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral