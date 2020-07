Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2020 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DALLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL POMERIGGIO TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

TRAFFICO SCORREVOLE INVECE IN CARREGGIATA INTERNA.

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO AL 3 AGOSTO, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, SONO CHIUSE LE CORSIE DI MARCIA LENTA E VELOCE TRA FIORENTINI E TOGLIATTI, IN USCITA DA ROMA.

APERTA SOLO LA CORSIA DI SORPASSO E DEVIATI I MEZZI COTRAL.

ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO, IN QUESTO CASO PER VERIFICHE TECNICHE, VIA DI TOR BELLA MONACA, ALL’ALTEZZA DI VIA CASILINA. PRESENTI DEVIAZIONI SU VIA DEL FUOCO SACRO.

A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE A SUD, SULLA PONTINA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CASALE ROSA IN DIREZIONE ROMA

