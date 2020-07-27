Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 19:45

di - 27 Luglio 2020 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2020 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI
    BUONASERA E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DALLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL POMERIGGIO TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA
    CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    TRAFFICO SCORREVOLE INVECE IN CARREGGIATA INTERNA.
    PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
    A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO AL 3 AGOSTO, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, SONO CHIUSE LE CORSIE DI MARCIA LENTA E VELOCE TRA FIORENTINI E TOGLIATTI, IN USCITA DA ROMA.
    APERTA SOLO LA CORSIA DI SORPASSO E DEVIATI I MEZZI COTRAL.
    ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO, IN QUESTO CASO PER VERIFICHE TECNICHE, VIA DI TOR BELLA MONACA, ALL’ALTEZZA DI VIA CASILINA. PRESENTI DEVIAZIONI SU VIA DEL FUOCO SACRO.
    A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE A SUD, SULLA PONTINA, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CASALE ROSA IN DIREZIONE ROMA
    DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO,
    IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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