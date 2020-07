Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2020 ORE 20.15 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON LA A1 ROMA-NAPOLI DOVE SI REGISTRANO CODE, AL MOMENTO IN SMALTIMENTO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL POMERIGGIO TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE

TRAFFICO SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE, AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO AL 3 AGOSTO, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, SONO CHIUSE LE CORSIE DI MARCIA LENTA E VELOCE TRA FIORENTINI E TOGLIATTI, IN USCITA DA ROMA.

APERTA SOLO LA CORSIA DI SORPASSO E DEVIATI I MEZZI COTRAL.

SEMPRE SUL TRATTO URBANO, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER QUESTA SERA E’ TUTTO.

VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA

Servizio fornito da Astral