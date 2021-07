Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2021 ORE 15.20 ERICA TERENZI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE STRADE REGIONALI, AD ECCEZIONE DELLA PONTINA DOVE SIS TA IN FILA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA, A CAUSA DI LAVORI VERSO IL RACCORDO ANULARE.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA CIVITA VITERBO SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI ACQUA ACETOSA: FINO A DOMENICA 8 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI SAXA RUBRA E FLAMINIO; SULLA TRATTA INTERESSATA ATTIVA LA LINEA BUS NAVETTA RV16. SERVIZIO REGOLARE TRA SAXA RUBRA E VITERBO.

DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral