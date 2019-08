Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 27 AGOSTO 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DALL’A1 FIRENZE-ROMA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO TROVIAMO RALLENTAMENTI CON CODE IN DIREZIONE DI ROMA

PASSIAMO ALL’A24 ROMA-TERAMO DOVE PER COMPLETARE I LAVORI DI MANUTENZIONE TRA VICOVAREO E CARSOLI TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREIZONI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

FERMA PER TUTTO IL GIORNO LA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI, AL POSTO DELLA LINEA FERROVIARIA SI POTRA UTILIAZZARE IL SERVIZIO BUS DELLA CAPITALE

INTERROTA PER LAVORI ANCHE LA LINEA FL6 ROMA–CASSINO TRA LE STAZIONE DI COLLEFERRO E CIAMPINO, ISTITUITO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI,

CONTINUA FINO AL 28 AGOSTO I LAVORI NOTTURNI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E ATTIVA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA ORARIA 22-6 DEL MATTINA.

